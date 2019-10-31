O yangında iz yok
İSTANBUL Tuzla’da askeri kamuflaj malzemeleri, kimyevi ürünler ve TSK’nın da envanterinde bulunan bazı askeri lojistik malzemeleri üreten fabrikada 18 Eylül’de çıkan yangınla ilgili soruşturmada ilk detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki itfaiye raporunda yüksek ısının yangın çıkış emarelerini yok ettiği, bu sebeple bir iz bulunamadığı belirtildi. Soruşturmada alınan ilk inceleme raporunda “Sandviç panel yapımında kullanılan izosiyanat isimli hammaddenin ısıtıldığı, doğalgazla çalışan fırının patlamasıyla çıkan yangının kısa sürede işyerinde bulunan variller içerisinde çok sayısa kimyasal maddenin etkisiyle büyüdüğü ve bütün fabrikayı sardığı” belirtildi. Soruşturma kapsamında polis tarafından 67 kişinin müşteki, 40 kişinin şahit, 3 kişinin de işyeri yetkilisi olmak üzere toplam 110 kişinin ifadesi alındı. Alınan ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde ‘yangının çıkış sebebiyle ilgili şüpheli bir durum olmadığı’ kanaatine varıldı. Yangında yaralanan itfaiye eri Nebi Polat da ifadesinde olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söyledi. Olayla ilgili terör bağlantısı bulunamadığı da belirtildi
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