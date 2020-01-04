O yangın elektrikli ısıtıcıdan

ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın raporuna göre ekipler eve vardığında, zemin kattaki dairede yangın hâlâ devam ediyordu. Üstteki üç kattaki daire sahipleri ise yoğun duman ve ısıdan dolayı mahsur kalmıştı. Yangının çıktığı zemin dairesine yönelen ekipler, yardım için gelen Rahmi Yozgat’ı kapının karşısında yanar halde buldu. Yozgat hastaneye kaldırıldıktan sonra daireye girildi.

‘EŞYALAR TUTUŞMUŞ’

Banyoda, yatak odasında ve salonda üç genç bulundu. Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı ifade edilerek, şöyle denildi: “Sol taraftaki ilk odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği kanaatine varılmıştır.”