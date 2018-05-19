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    O vali merkezde

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    19.05.2018 - 00:53 | Son Güncelleme:

    Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.’yü 4 kişiyle birlikte kaçırıp ormanlık alanda darp ettiği ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddialarıyla gündeme gelen Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile asfalt ıslanmasın diye “yağmur yağmasın” duası isteyen Sinop Valisi Hasan İpek merkeze alındı.

    HAKKINDA kadın kaçırıp darp etmekten soruşturma bulunan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile asfalt için din adamlarından “yağmur yağmaması duası” isteyen Sinop Valisi Hasan İpek merkeze alındı. Resmi Gazete’de yayınlanan valiler kararnamesiyle 2 vali merkeze alınırken, 4 ile vali ataması yapıldı. Çiftçi’den boşalan Kırklareli Valiliği’ne İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, İpek’ten boşalan Sinop Valiliği’ne ise Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar getirildi. Manisa’da AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Burdur Valisi Şerif Yılmaz’ın yerine Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Kırşehir Valiliği görevini yürütürken Zülfikar çekip gençlere seslenmesiyle dikkatleri üzerine çeken ve yaş haddinden emekliye ayrılan Necati Şentürk’ün yerine ise Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Akın atandı.

    AYAKKABI ÖPTÜRMÜŞ
    Merkeze alınan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.’yü 4 kişiyle birlikte kaçırıp ormanlık alanda darp ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Meltem Ö., Çiftçi ve beraberindeki adamların, kendisini ölümle tehdit ve darp ettikleri, kurtulmak için de Çiftçi’nin ayakkabılarının altını öptüğü iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Çiftçi hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatırken, Meltem Ö.’nün iddialarıyla ilgili de dava açılmıştı. Merkeze alınan Sinop Valisi Hasan İpek ise “Ben hocalardan bir dua isteyeceğim. Her sene yağmur duasına çıkıyoruz ama bizim asfalt yapmamız için yağmur yağmaması lazım. Güz günü geçtikten, tarladaki buğdaylar olduktan sonra hocalarımızı yağmursuzluk duasına çağırıyorum” demişti.

    Etiketler: vali atamaları , gazetehaberleri , gündem
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