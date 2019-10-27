O tokada 6 yıl istedi
Mersin'de yaşayan 7 yaşındaki bir çocuğun ve annesinin darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, darp ettiği çocuğun ailesinin evinin camlarını kırdığı ve “Sizi burada yaşatmayacağım” diye bağırdığı belirtilen Nadir Kızılbulut hakkında ‘mala zarar verme’, ‘çocuğa karşı basit yaralama’, ‘(anneye karşı) basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
6 Ekim’de meydana gelen olayda Nadir Kızılbulut, çıkan bir tartışmaya müdahale ederek 7 yaşındaki Ürdünlü Sedra el Haldi’yi sert bir şekilde tokatlamış, yanındaki annesini de iterek darp etmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük tepki gören olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve soruşturma sonucunda Kızılbulut tutuklanmıştı. Musa KESLER
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