O tekme cezasız kalmadı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'ndeki servis durağında gezinen köpeğe tekme attığı gerekçesiyle bir kişiye 625 lira para cezası verildi.
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesince kesilen 625 lira para cezası, Kapkaç'ın adresine gönderilerek tebliğ edildi.
Kapkaç'ın cumartesi günü servis durağında gezinen köpeğe tekme atması güvenlik kameralarına yansımış ve görüntülerde köpeğin yere yıkılması ve ardından koşarak uzaklaşması yer almıştı.
Kapkaç, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından aynı gün kamuoyundan özür dileyerek, tekme attığı köpeği eliyle beslemişti.