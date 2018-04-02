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    O tekme cezasız kalmadı

    AA
    02.04.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

    Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'ndeki servis durağında gezinen köpeğe tekme atılması görüntülerinin sosyal medya ve basın yayın organlarında yer almasının ardından hayvanseverlerin şikayeti üzerine, Hüseyin Kapkaç'a 625 TL para cezası uygulandı.

    Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'ndeki servis durağında gezinen köpeğe tekme attığı gerekçesiyle bir kişiye 625 lira para cezası verildi.

    Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesince kesilen 625 lira para cezası, Kapkaç'ın adresine gönderilerek tebliğ edildi.

    Kapkaç'ın cumartesi günü servis durağında gezinen köpeğe tekme atması güvenlik kameralarına yansımış ve görüntülerde köpeğin yere yıkılması ve ardından koşarak uzaklaşması yer almıştı.

    O tekme cezasız kalmadı

    Kapkaç, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından aynı gün kamuoyundan özür dileyerek, tekme attığı köpeği eliyle beslemişti.

    Etiketler: Köpek , Ceza , gündem
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