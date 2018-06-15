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    O taksicinin 40 ay hapsi istendi

    İSTANBUL
    15.06.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Ümraniye’de, ‘korna çalma’ tartışması yaşadığı kadını dövdüğü iddiasıyla tutuklanan taksi şoförü hakkında dava açıldı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, güvenlik kamerası görüntüleriyle de sabit olduğu belirtilen olay şöyle anlatıldı: “Canan Ay, 21 Mayıs'ta kardeşiyle birlikte sokakta yürürken, yanından geçmekte olan taksinin sürücüsü Şenol Göktürkoğlu'nun hakaret içeren sözler sarf etmesi üzerine tartışma başladı. Ay’ın tepki göstermesi üzerine araçtan inen Göktürkoğlu, yumruk ve kafa atmak suretiyle Ay'ı dövdü. Arbede sırasında Ay taksinin açık olan kapısından bindi. Bu sırada Göktürkoğlu da taksiyi hareket ettirerek bir müddet ilerledi, ardından aracını durdurup Ay'ı ayaklarından tutup çekerek aracın dışına attı. Ay basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandı.”

    Tarafların uzlaşmayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, Göktürkoğlu'nun ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Etiketler: şiddet , Taksici , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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