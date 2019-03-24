O taksici tutuklandı
İSTANBUL Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz gün aracına binen Senegalli turist O.A.L’ye, “Sen terörist misin? Cami bombalamaya mı geldin?” diyerek fazla para isteyen, turistin çektiği video ile bu durumu sosyal medyada paylaşması sonrasında gözaltına alınan taksici Osman Keleş tutuklandı.
O.A.L, havalimanında bindiği taksinin sürücüsü Keleş’i taksimetreyi açması için uyarmış, taksici ise bunun üzerine hem fazla para istemiş hem de turiste “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin” diyerek hakaret etmişti. Taksicinin hakaret ve tehditlerine bir anlam veremeyen O.A.L, taksiden indikten sonra polise giderek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınıp gaspa teşebbüs, hakaret ve tehdidin de arasında bulunduğu bir dizi suçlama yöneltilen Osman Keleş’in, olayın ortaya çıkmasının ardından Havalimanı Taksi Kooperatifi üyesi yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildiği de ortaya çıkmıştı. Keleş’in ifadesinde, “Biz sohbet ettik kötü bir şey söylemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öne sürüldü. Keleş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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