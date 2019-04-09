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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/EDİRNE (DHA)
09.04.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

O söylenti yüzünden akın akın Edirne'ye gidiyorlar

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O söylenti yüzünden akın akın Edirne'ye gidiyorlar

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan'a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti. Son 5 günde Edirne'de yakalanan göçmen sayısı 2 bini aştı. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu, yapılan çağrıların provokatif olduğunu belirterek, "Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu amaçlı ilimize yönlendirildiklerini gördük. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil ve olamaz da" dedi.

Türkiye'de yaşayan düzensiz göçmenlerin Arapça ve Farsça kurulan sosyal medya hesaplarından, 'Edirne'de toplanıp, Avrupa'ya yürüyeceğiz' çağrıları devam ediyor. 'Edirne Umut Yolculuğu', olarak sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların Türkiye'nin sınır kapılarını açacağı iddiaları nedeniyle 5 gündür Edirne'ye akın devam ediyor.

Edirne'de polis ve jandarma ekipleri, 5 günde yaptığı yol kontrolleri ve toplu taşıma merkezlerinde, büyük çoğunluğu İran ve Afganistanlı olmak üzere 2 binin üzerinde düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Edirne Göç İdaresi ile çevre il ve ilçelerdeki Göç İdaresi'ne gönderildi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu, yapılan çağrıların provokatif olduğunu belirterek, "Düzensiz göçmenlerle ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın bütün insanların kanuna hukuka uyması beklenmektedir. Doğrusu da budur zaten. İllegal bir şekilde kimsenin ülkemize gelmesini ve insanların başka ülkelere gitmesini istemiyoruz. Buna da fırsat vermek istemiyoruz. Bununla ilgili bütün gücümüzü kullanıyoruz. Son zamanlarda bizim yaptığımız çalışmalarda ülkemizde bulunan misafirlerimizin ve korunmak, barınmak için ülkemize gelenler sanki Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu amaçlı ilimize yönlendirildiklerini gördük. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil ve olamaz da" dedi.

Tüm tedbirleri alıp kontrolleri artırdıklarını ve düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişlerini engelleme konusunda çok başarılı olduklarını belirten Kurtoğlu, "Ülkemiz bütün uluslararası yükümlülüklerini kanunen yerine getirmektedir. Ve bu konuyla ilgili tüm tedbirlerimizi aldık, kontrollerimizi bütün kent genelinde sıklaştırdık. Pilot kontrol noktalarımız vali beyin direktifleri doğrultusunda aynı zamanda diğer komşu illerimiz ile koordine kurmak suretiyle de daha geri planlarda, Edirne iline gelmeden önce bu düzensiz göçmenlerin ilimize yönlenme çalışmalarını engelleme konusunda çok başarılı olduk. Bu şekilde gelişlerine izin vermedik, vermeyeceğiz" diye konuştu.

YENİ TARİH 15 NİSAN

Türkiye'de göçmenleri, sosyal medya hesaplarından, 'Edirne'ye Umut Yolculuğu' adıyla davet eden grup sözcülerinin toplanma tarihini 15 Nisan olarak ertelediği şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi. Paylaşımda göçmenlere '15 Nisan'da Edirne'de toplanıp, çadır kurup, bekleyin kalabalık olduğumuzda, Avrupa'ya yürüyeceğiz' çağrısında bulunulduğu belirtildi.

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