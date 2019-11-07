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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.11.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

O şoförün ifadesi ortaya çıktı: "'Çocuk çocuk' diye bağırınca..."

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O şoförün ifadesi ortaya çıktı: "'Çocuk çocuk' diye bağırınca..."

Avcılar’da bir ilkokulun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"ÖĞLENCİ ÖĞRENCİLERİ OKULUN İÇERİSİNE BIRAKACAKTIM"

Servis şoförü Hüseyin Y. ifadesinde, "Şirkette şoförlük yapmaktayım. Şirketin anlaşmalı olduğu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda 2019 yılı eğitim ve öğretim yılı başlangıcından itibaren servis şoförlüğünü yapmaktayım. Kullanmakta olduğum 34 LOC 252 plakalı aracımla her zamanki gibi saat 12.30 sıralarında okulun bahçesine araç girişinden giriş yaptım. Araç içerisinde bulunan öğlenci öğrencileri okulun içerisine bırakacaktım. Servis için ayrılan bölüme geri geri manevra yapmam gerekiyordu. Aracımla rampadan çıktıktan sonra sağa doğru manevra aldım." dedi.

Okul bahçesinde servis aracı öğrenciye çarptı
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"ÖNÜMDE ÇOCUK OLDUĞUNU GÖRMEMİŞTİM"

O sırada aracını yavaş sürdüğünü belirten Hüseyin Y. "Birinci viteste rolentide giderken bir anda aracın arka kısmında hosteslik yapan Serap Gümüşalan’ın ’çocuk çocuk’ diye bağırdığını duydum. O esnada da aracın bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettim. Hemen frene bastım ve aracımı durdurup istop ettim. Çevrede bulunan veliler aracın bulunduğu yere koştular. Ben sonrasında şoka girdim. Orada bulunan birisi beni bir dükkanın içerisine oturttu. Olaydan sonra gelen polis ekipleri beni polis merkezine getirdiler. Ben her günkü gibi aracımla manevra yaparak geri geri alanıma girmek istedim. Bana ne okul yöneticisi ne de şirket yetkililerim okulda durmamız ve girmemiz gereken alanı krokili bir şekilde göstermedi. Okul yöneticisi aracımla girdikten sonra geri geri tekrar okuldan çıkacağımı belirtmedi. Okul İle servis şirketi arasında yapılan sözleşmenin içeriğini bilmiyordum. Serap ’çocuk çocuk’ diye bağırana kadar önümde çocuk olduğunu görmemiştim. Olaydan dolayı üzgünüm. Yaşanmasını istemezdim. Diyeceklerim bundan ibarettir." diye konuştu.

O şoförün ifadesi ortaya çıktı: Çocuk çocuk diye bağırınca...

O şoförün ifadesi ortaya çıktı: Çocuk çocuk diye bağırınca...

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