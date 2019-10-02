O şoför tutuklandı
Ankara Mamak’ta geçtiğimiz gün otobüs durağına çarparak 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü Baki Ayaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaydan sonra gözaltına alınan Ayaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından dün adliyeye götürüldü. İlk ifadesinde kendisini bir aracın sıkıştırdığını kazanın da bu yüzden meydana geldiğini iddia eden Baki Ayaz, kazanın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ifadesini değiştirerek, “Bir anda daldım, araç kontrolümden çıktı” dedi. Ayaz ifadesinde ayrıca durağa gelmeden önce, bir sonraki otobüsün şoförüyle telefonla görüştüğünü de anlatarak, “Kulaklıkla telefonla konuştuktan sonra telefonu kapattım. Yokuş yukarı çıkarak durağa yaklaştım. Durağa geldiğimde sağa manevra yaptım. Frene bastım ancak o anda fren tutmadı durağa girdim. Daha sonra ikinci kez frene bastığımda fren tuttu” diye konuştu. Kazanın ardından orta kapı ile arka kapıdan yolcuları dışarı çıkarttığını belirten Ayaz, kendisisnin de ön camdan çıktığını belirtti. Ayaz, nöbetçi hakimliğe verdiği ifadenin ardından “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle