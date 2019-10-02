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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O şoför tutuklandı

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Ankara Mamak’ta geçtiğimiz gün otobüs durağına çarparak 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü Baki Ayaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Ayaz, işlemlerin tamamlanmasının ardından dün adliyeye götürüldü. İlk ifadesinde kendisini bir aracın sıkıştırdığını kazanın da bu yüzden meydana geldiğini iddia eden Baki Ayaz, kazanın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ifadesini değiştirerek, “Bir anda daldım, araç kontrolümden çıktı” dedi. Ayaz ifadesinde ayrıca durağa gelmeden önce, bir sonraki otobüsün şoförüyle telefonla görüştüğünü de anlatarak, “Kulaklıkla telefonla konuştuktan sonra telefonu kapattım. Yokuş yukarı çıkarak durağa yaklaştım. Durağa geldiğimde sağa manevra yaptım. Frene bastım ancak o anda fren tutmadı durağa girdim. Daha sonra ikinci kez frene bastığımda fren tuttu” diye konuştu. Kazanın ardından orta kapı ile arka kapıdan yolcuları dışarı çıkarttığını belirten Ayaz, kendisisnin de ön camdan çıktığını belirtti. Ayaz, nöbetçi hakimliğe verdiği ifadenin ardından “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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