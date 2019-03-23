O şoför serbest
Beyazıt’ta önceki gün kontrolden çıkarak 3 kişiyi ezen ve 12 araca çarpan halk otobüsünün sürücüsü Yüksel K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kullandığı halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Yüksel K. ‘Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 10’uncu Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti. Yüksel K. hâkimlik sorgusunun ardından yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı. Yüksel K.’nın serbest kalmasına mağdur avukatlarınca itiraz edildiği öğrenildi.
SOL BACAĞI DİKİLDİ
Kazada ağır yaralanan İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mine Sarsağ Gümüş’ün (56) sağ bacağı operasyonla alınırken sol bacağı yerine dikildi. Yoğun bakım servisinde tutulan Gümüş’ün kaza sırasında kaburgasında 7 kırık oluştuğu belirtildi. Solunum ünitesine bağlı nefes alan Mine Gümüş’ün tedavisine Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Öte yandan kazada yaralanan Çin vatandaşı Cuichan Zhou’nun (65) tedavisine de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildi. Zhou’nun yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.
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