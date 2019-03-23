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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

O şoför serbest

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
O şoför serbest

Beyazıt’ta önceki gün kontrolden çıkarak 3 kişiyi ezen ve 12 araca çarpan halk otobüsünün sürücüsü Yüksel K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kullandığı halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Yüksel K. ‘Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 10’uncu Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti. Yüksel K. hâkimlik sorgusunun ardından yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı. Yüksel K.’nın serbest kalmasına mağdur avukatlarınca itiraz edildiği öğrenildi.

SOL BACAĞI DİKİLDİ

O şoför serbest

Kazada ağır yaralanan İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mine Sarsağ Gümüş’ün (56) sağ bacağı operasyonla alınırken sol bacağı yerine dikildi. Yoğun bakım servisinde tutulan Gümüş’ün kaza sırasında kaburgasında 7 kırık oluştuğu belirtildi. Solunum ünitesine bağlı nefes alan Mine Gümüş’ün tedavisine Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Öte yandan kazada yaralanan Çin vatandaşı Cuichan Zhou’nun (65) tedavisine de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildi. Zhou’nun yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi. 

Özel halk otobüsünün yayaların arasına daldığı kaza kamerada
daha fazla video için
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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