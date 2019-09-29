O şimdi pişman

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriO şimdi pişman
GeriGündem O şimdi pişman
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O şimdi pişman

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
O şimdi pişman

Balıkesir'de yaşanan ve büyük tepkiye yol açan görüntülerdeki Nihat Yıldız ve Burak Baştürk’ün tutuklandığı dosyanın detaylarına Hürriyet ulaştı.

Mesleğini ‘esnaf’ olarak belirten zanlı Nihat Yıldız ifadesinde şunları söyledi:

‘Ben polisi ittirdim, çünkü alkollü idim. Özür dilemeye gidecektim. Hatamı fark ettim. Uyuşturucuyu bıraktım. Babam yok, annem tek. Ona yardımcı olmak istiyorum. Bir boşluğa düştüm, o boşlukta da bu olaya düştüm. Kavga ettiğimi kabul ediyorum ama gasp etmedim. Çok pişmanım.’

Burak Baştürk ise “Parkta alkol almıştık. ‘Sessiz olun, burası bizim mahalle’ dediler. ‘Biz de bu mahallenin çocuğuyuz’ dedik. 7-8 kişiydiler. Tekme attılar parmağım kırıldı. Gasp etmedik. Cezaevinden çıkalı 15 gün olmuştu. Annem kız bulmuştu, 15 gün sonra evlenecektik. Alkolün etkisi ile yaptım. Annem tansiyon ve şeker hastası, pişmanım” dedi.

Darp edilen A.D. ise Hürriyet’e şunları anlattı: “Kesinlikle bir mahalle kavgası değil. Darp ettiler. Bıçaklamasınlar diye gasp edilirken 2-3 dakika boyunca dayak yemeye razı oldum. Biri döverken diğeri cüzdanımı ve telefonumu aldı.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Artvin'de sel felaketi! Belediye Başkanı konuştu, Bünyamin Sürmeli uyardı
Naci Görür’den uyarılar: 4.6 ve 5.8 büyük depremi öne çekti
Babanın isyanı: Bir aynaya bir kızıma bak
‘Güvenli bölge’deki 1 milyon konuta 26.4 milyar dolar gerekiyor