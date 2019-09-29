O şimdi pişman
Balıkesir'de yaşanan ve büyük tepkiye yol açan görüntülerdeki Nihat Yıldız ve Burak Baştürk’ün tutuklandığı dosyanın detaylarına Hürriyet ulaştı.
Mesleğini ‘esnaf’ olarak belirten zanlı Nihat Yıldız ifadesinde şunları söyledi:
‘Ben polisi ittirdim, çünkü alkollü idim. Özür dilemeye gidecektim. Hatamı fark ettim. Uyuşturucuyu bıraktım. Babam yok, annem tek. Ona yardımcı olmak istiyorum. Bir boşluğa düştüm, o boşlukta da bu olaya düştüm. Kavga ettiğimi kabul ediyorum ama gasp etmedim. Çok pişmanım.’
Burak Baştürk ise “Parkta alkol almıştık. ‘Sessiz olun, burası bizim mahalle’ dediler. ‘Biz de bu mahallenin çocuğuyuz’ dedik. 7-8 kişiydiler. Tekme attılar parmağım kırıldı. Gasp etmedik. Cezaevinden çıkalı 15 gün olmuştu. Annem kız bulmuştu, 15 gün sonra evlenecektik. Alkolün etkisi ile yaptım. Annem tansiyon ve şeker hastası, pişmanım” dedi.
Darp edilen A.D. ise Hürriyet’e şunları anlattı: “Kesinlikle bir mahalle kavgası değil. Darp ettiler. Bıçaklamasınlar diye gasp edilirken 2-3 dakika boyunca dayak yemeye razı oldum. Biri döverken diğeri cüzdanımı ve telefonumu aldı.”
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