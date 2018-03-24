O şehirde 180 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum karayolunun Nenehatun mevkisi, Kuzey Çevre Yolu ve kentin çeşitli bölgelerinde gruplar halinde yürüyenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.



Ekipler, yaptıkları araştırmada Afganistan ve Pakistan uyruklu 180 kaçak göçmeni yakaladı.



Otobüslerle kentteki polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.



İran sınırından kaçak yollardan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldikleri belirlenen kaçak göçmenlerin batıdaki illere gitmeyi planladıkları öğrenildi.