O savcının görev yeri değişti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriO savcının görev yeri değişti
GeriGündem O savcının görev yeri değişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O savcının görev yeri değişti

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
O savcının görev yeri değişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki yeni işbölümünde, İspanyol öğrenciye tecavüz iddialarıyla ilgili soruşturmada jet hızıyla takipsizlik kararı veren, veteriner kliniğindeki tecavüz iddialarına ilişkin soruşturmada şüpheliyi resen tahliye ettiren savcının görev yeri değiştirildi.

31 Mayıs tarihinde yayınlanan Hâkim Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni işbölümünü yayınlandı. Buna göre daha önce Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’ndaki tüm işlemleri yapmakla görevli olan Başsavcıvekili Mustafa Başer, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Başer’in görevlendirilmesiyle ile birlikte terör suçlardan sorumlu Başsavcıvekili sayısı üçe çıktı. Ramazan Dinç ve Ender Çoşkun aynı büroda daha önce olduğu gibi yine başsavcıvekili olarak görev yapmaya devam edecek.

KRİTİK BÜROYA YENİ BAŞSAVCIVEKİLİ

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Başsavcıvekili Gökhan Karaköse’ye teslim edildi. Karaköse, Genel Soruşturma Bürosu ile ilgili işlemleri yapmakla da görevli olacak. Öğrenci değişim programı ile Türkiye’ye gelen ve Ankara’da tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan İspanyol öğrenciye ilişkin tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı veren, veteriner kliniğindeki tecavüz iddialarına ilişkin soruşturmada şüpheliyi resen tahliye ettiren Ayrımcılık ve Cinsel Suçları Soruşturma Bürosunda görevli kadın savcının görevi yeri değiştirildi. Savcı, yeni işbölümü kapsamında Genel Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi.

İSPANYOL ÖĞRENCİ KARARINA İTİRAZ

İspanyol öğrenciye yönelik tecavüz soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz edildi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy tarafından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne verilen itiraz dilekçesinde şöyle denildi:

“Bu karar (takipsizlik kararı) hukuki bir belge niteliği taşıyamayacak denli özensiz bir karardır. Atılı suçun niteliği düşünüldüğünde, sayın savcılık makamı talep edilen delillerin hiçbirisini toplamayarak suç işlemiş, birçok delilin ortadan kalkmasının yolunu açmış, mağdur müştekinin kimliğini de es geçerek diplomatik bir krize yol açacak şekilde pozisyon almıştır.

Sayın soruşturma savcısının değiştirilmesine yönelik vermiş olduğumuz dilekçede çok azını yazdığımız üzere gece dışarı çıkan, alkol kullanan, bara giden kadınların başlarına gelenlerin olağan karşılanmasına imkan bulunmamaktadır. Bunların yapılması karşısında bir savcının müşteki mağdura karşı ‘rızası vardı’ gibi ifadeler kullanması da oldukça vahim sonuçlara yol açabilecek boyuttadır.”

Yine o savcı... Tecavüz şikâyetine jet takipsizlik
Yine o savcı... Tecavüz şikâyetine jet takipsizlik
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
14 bin TL'lik cezası var! Türkiye'de geçen yıl 6 kez yaşandı...
Tekirdağ merkezli operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Kahvehanede bıçaklı kavga! Nedeni şaşkına çevirdi
Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü... Karar verildi!