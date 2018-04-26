O savcı sustu

İzmir’deki ‘askeri casusluk’ davasını açan ve Yunanistan’a kaçmaya çalışırken 2 hafta önce yakalanan eski savcı Zafer Kılınç, ‘örgüt üyeliği suçlaması’yla tutuklanırken, Emniyet, savcılık ve hâkimlik sorgusunda, ‘susma hakkı’nı kullandı.

BYLOCK KULLANIYORMUŞ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan’ın yürüttüğü soruşturmada, Kılınç’a ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kılınç’ın başkasının adına kayıtlı olan telefon hattından örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirtildi. Kılınç’ın Emniyet’in hazırladığı raporda ‘515127’ ID numarasını kullanarak yazışmalar yaptığı kaydedildi. Kılınç’ın İzmir Askeri Casusluk soruşturmasını örgütün talimatı ile yaptığının belirlendiği de iddia edildi. Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak’ın, “Askeri casusluk soruşturmasında Kadir Gülcü, Zafer Kılınç birlikte hareket ederek İbrahim Okur’dan aldıkları talimat doğrultusunda soruşturmayı yürütmüşlerdir. Ben bu soruşturmanın hükümeti sıkıştırmak için yürütüldüğü kanaatindeyim ve yine FETÖ’nün kontrolünde yapıldığını düşünüyorum. Yine ayrıntısını bir önceki ifademde anlattığım gibi bu yapı almış olduğu talimat doğrultusunda bu işlemlerini yürütüyordu ve benim sözümü dinlemiyorlardı” şeklindeki ifadesi Kılınç’ın tutuklanma gerekçeleri arasında yer aldı. Eski HSYK üyesi İbrahim Okur ve hâkim Turhan Turunç’un Kılınç’ın aleyhine olan ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi.



