O sapık yakalandı

KANARYA Mahallesi’ndeki evinin önünde 22 Nisan’da cinsel istismara uğrayan ve ölümden dönen 5 yaşındaki M.E.’nin saldırganlarının yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurdu.

ÇOCUKLAR TEŞHİS ETTİ

Bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri toplandı. Polisler görgü tanıklarıyla tek tek görüştü. Çapraz sorguya aldı. Ayrıca o sırada bölgede sinyal veren tüm cep telefonları da izlemeye alındı. Özel ekip yüzlerce saatlik kamera görüntülerinden yüz tespiti yaptı. Bu yüzler M.E. ile birlikte sokakta oynayan çocuklara gösterildi. M.E.’nin cinsel istismara uğradığını gören bir arkadaşı görüntülerdeki bir kişiyi teşhis etti.

KAÇAK YAŞIYORMUŞ

Teşhis edilen kişi M.E. ile aynı mahallede yaşayan Pakistanlı M.V.’ydi. Polis ekipleri M.V.’nin oturduğu sokağı ablukaya aldı. Dün saat 01.00 sıralarında polisler M.V.’nin evine baskın düzenledi. M.V. ile birlikte evdeki 2’si Türk 8 kişi de gözaltına alındı. M.V.’nin üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmadı. M.V.’nin 1.5 yıl önce İran üzerinden kaçak yollardan Türkiye’ye geldiği Küçükçekmece’de kendisi gibi kaçak arkadaşlarıyla kalmaya başladığı belirlendi. Bölgede çantacılık yaptığı belirlenen saldırganın sadece Urduca konuşabilmesi nedeniyle ifadesinin tercüman eşliğinde alınacağı belirtildi. Ayrıca gözaltına alınan 9 kişiden 6 Pakistanlı sınırdışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. İki Türk ise serbest bırakıldı.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRTMİYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, M.E. ve ailesine destek olmak için bir klinik psikolog, bir psikolog ve bir sosyal hizmetler uzmanı görevlendirdi. Ekip 24 saat M.E. ve ailesinin yanında kalıyor. Ancak M.E.’nin yaşadığı şoktan halen kurtulamadığı belirtildi. Küçük kızın 3 gündür ailesi dahil kimsenin kendisine dokunmasını istemediği ve bu yüzden giysilerini değiştirtmediği belirtildi. Ayrıca dün olayın gerçekleştiği mahalleye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de mağdur M.E.’nin ailesini ziyaret etti, olayla ilgili bilgi aldı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SALDIRAN DA YAKALANDI

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki M.E. saldırısı sonrasında, geçtiğimiz gün de 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunulmuştu. Annesi ekmek almaya giden çocuğun bulunduğu eve gelen saldırgan zili çaldıktan sonra, cinsel organını çıkarmış ve küçük kızın da elbiselerini çıkartmaya çalışmıştı. Saldırgan, küçük kızın bağırmasıyla kaçmıştı. Olay üzerine çalışma başlatan ekipler bölgedeki kamera görüntülerinden saldırganın kimliğini belirledi. Adresinin tespit edilmesinin ardından şüpheli A.M. (37) dün gözaltına alındı. A.M, emniyette sorguya alınırken, geçmişte de aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.