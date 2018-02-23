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    O sapığa 22 yıl

    Felat BOZARSLAN/DHA
    23.02.2018 - 23:41 | Son Güncelleme:

    AKSARAY'da sosyal medya üzerinden tanıştığı ortaokul öğrencisi B.Ç.'yi (12) Diyarbakır'a kaçırıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Abdullah Odunci (23), 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Hazırlanan iddianamede sanığın 38 yıla kadar hapsi istenmiş, B.Ç.’nin, şüphelinin tehdit ve zorlamalarına karşı koyamayarak evden kaçtığı belirtilmişti.

    Savcı, mağdurenin yaşı itibarıyla istismar eylemine hukuken geçerli bir rıza göstermesinin mümkün olmadığını vurguladı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, başka suçtan tutuklu sanık Odunci’nin yargılanmasına Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

    Cinsel istismarın tıbbi raporlarla tespit edildiğini belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Davanın 20 Şubat günü görülen 2’nci duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, sanığın cezasında 2 kez artırım yaptı.

    Mahkeme, Odunci’nin suç işlemeyi alışkanlık haline getiren kişiliği, geçmişi ve pişmanlığa ilişkin bir tutum göstermemesi nedeniyle cezasında indirim yapmadı. Mahkeme, sanığın bu suçtan da tutuklanmasına karar verdi. 

    Etiketler: Cinsel istismar , Diyarbakır , gazetehaberleri , son dakika
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