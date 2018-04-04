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    Akşener: İktidara gelirsek selam vermeyeceğiz

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 17:49 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay sınırına ziyarete giden ünlü isimler için "Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.

    Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, beraberindeki heyet ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette, Akşener ile Gök ve beraberindeki heyet bir süre görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

    Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında sanatçı ve sporcuların bulunduğu ünlü isimlerin sınır ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı. Akşener, "Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi. 

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