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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.07.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

O proje tamamlandı! Tam 1 milyon 260 bin metrekare...

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O proje tamamlandı! Tam 1 milyon 260 bin metrekare...

Kayseri'nin en prestijli projelerinden Hava İkmal Millet Bahçesi projesi tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare alanın tamamen Millet Bahçesi olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 47 maddeyi görüşmek üzere toplandı. Meclis’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, meclis toplantısının başında CHPli Meclis Üyesinin önergesi üzerine belediyelerin tabelalarına ’TC’ ifadesinin konulması tartışmalarına değindi. Bu tartışmaların muhatabının belediye meclisleri olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Türkiye Cumhuriyeti bizim olmazsa olmazımız. Türkiye Cumhuriyeti bizim gurur kaynağımız. Bundan rahatsızlık duyulması söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyetindeki hiçbir vatandaşımızın bu konuyu tartışmaya açmaması gerekir. Biz hiçbir tabelayı değiştirmedik. Bugüne kadar nasılsa bugün de aynı şekilde. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımız bize ne talimatı verirse ona da uyarız" dedi.

O proje tamamlandı Tam 1 milyon 260 bin metrekare...

’TÜM MADDELER OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ’

Meclis toplantısında daha sonra gündem maddelerine geçildi. Meclis üyelerinin görüştüğü 47 maddenin tamamı oy birliği ile karara bağlandı. Toplantıda Gazeteciler Cemiyetine Kayseri Mahallesinde Basın Müzesi yapılmak üzere verilecek konak da gündeme geldi. Meclisi takip eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, tahsis edilen konağa Kayseri'ye yakışır bir müze yapacaklarını belirterek, destekleri için Başkan Memduh Büyükkılıç ve meclis üyelerine teşekkür etti.

O proje tamamlandı Tam 1 milyon 260 bin metrekare...

1 MİLYON 260 BİN METREKARELİK PARK

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi ile ilgili de bir sunum yapıldı. Projeyi kısa zamanda Büyükşehir Belediyesinde oluşturdukları 8 kişilik bir ekiple hazırladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Hava İkmal arazisinin 2 milyon metrekaresinde askeriyenin bulunmaya devam edeceğini, Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen 1 milyon 260 bin metrekarenin tamamının da Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini söyledi.

Millet Bahçesine ulaşım üzerinde özel çalıştıklarını ve Hava İkmal içerisinde by-pass yol oluşturduklarını dile getiren Elcuman, otoparkları da bu yol kenarına planladıklarını belirtti. Millet Bahçesine 6 adet giriş kapısından girileceğini ifade eden Hamdi Elcuman, Millet Bahçesinde biri 45 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare olmak üzere iki adet etkinlik çayırı bulunduğunu söyledi.

Elcuman, Millet Bahçesinde ayrıca 45 bin metrekare biyolojik gölet, 10 adet çocuk oyun alanı, 16 adet spor alanı, soğuk piknik yapılabilecek alan, mecarapark, millet kıraathanesi, yaya, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi bölümlerin de bulunacağını kaydetti.

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