O polise eziyet yağma davası
Bakırköy'de bir restoranda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla üç genci soyup üstlerini aradığı, sonra da acımasızca dövüp bir gencin parasını aldığı gerekçesiyle tutuklanan polis memuru Caner Doğan Aykar (29) hakkında 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede olay detaylı bir şekilde anlatılıp Aykar hakkında ‘yağma’, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’, ‘basit yaralama’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘suçu bildirmeme’ ve ‘eziyet etme’ suçlarından ceza talep edildi. E.C.B., K.K.A ve T.T.B. de olayın ardından polis memuru Aykar hakkında şikâyetçi olmuş ve darp edildiklerine ilişkin rapor almıştı.
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