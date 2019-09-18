O polis serbest
Ömer Barış Topkara’nın öldürülmesine ilişkin yargılanan polis memuru Huzeyfe Davut Saygılı, tahliye edildi.
Esenyurt'ta lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı (16) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru Huzeyfe Davut Saygılı (22), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
16 Şubat 2017’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı 2 çocuğun birbirine kelepçeli olarak kaçması üzerine peşlerinden koşan polis memuru Saygılı, havaya bir el ateş etti. Polis memuru çocukların durması üzerine elindeki silahla Ömer Barış Topkara’nın omzuna vurdu.
O sırada ateş alan silahla başından vurulan Topkara yaşamını yitirdi.
Tutuklanan Saygılı hakkında “çocuğa karşı olası kastla öldürme” suçundan “müebbet hapis” cezası istendi. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi 2017 yılının kasım ayında, sanığın olay anında sağ elinin işaret parmağının tetikte olduğuna kanaat getirerek Huzeyfe Davut Saygılı’yı “haksız tahrik altında çocuğu olası kast ile öldürme” suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Cezayı az bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), 15 yıla yükseltti. Sanık avukatı kararı temyiz etmesi üzerine 1’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan polis Saygılı iyi hal indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Mahkeme, tutuklu kaldığı günler ve verilen cezanın süresini dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.
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