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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O polis serbest

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O polis serbest

Ömer Barış Topkara’nın öldürülmesine ilişkin yargılanan polis memuru Huzeyfe Davut Saygılı, tahliye edildi.

Esenyurt'ta lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı (16) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru Huzeyfe Davut Saygılı (22), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Şubat 2017’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı 2 çocuğun birbirine kelepçeli olarak kaçması üzerine peşlerinden koşan polis memuru Saygılı, havaya bir el ateş etti. Polis memuru çocukların durması üzerine elindeki silahla Ömer Barış Topkara’nın omzuna vurdu.

O polis serbest

O sırada ateş alan silahla başından vurulan Topkara yaşamını yitirdi.

Tutuklanan Saygılı hakkında “çocuğa karşı olası kastla öldürme” suçundan “müebbet hapis” cezası istendi. Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi 2017 yılının kasım ayında, sanığın olay anında sağ elinin işaret parmağının tetikte olduğuna kanaat getirerek Huzeyfe Davut Saygılı’yı “haksız tahrik altında çocuğu olası kast ile öldürme” suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

O polis serbest

Cezayı az bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), 15 yıla yükseltti. Sanık avukatı kararı temyiz etmesi üzerine 1’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan polis Saygılı iyi hal indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme, tutuklu kaldığı günler ve verilen cezanın süresini dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

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