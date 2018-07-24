O paradan umudumu kesmiyorum
İki yıl önce bir kişisel gelişim seminerinde tanıştığı Canan Hoşgör’ü 182 bin 76 dolar dolandıran, ayrıca canına kasteden Ayşe Ceylan tutuklandı.
Bu gelişmenin ardından rahat bir nefes aldığını söyleyen Hoşgör, “Ölümlerden döndüm. Adaletin tecelli etmesi güzel, böyle bir insanın dışarıda olmaması, başkalarına zarar vermemesi sevindirici” dedi. Hoşgör, “Paranın ortaya çıkmasından umudunuz var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Umudumu kesmek istemiyorum ama ortaya çıkmazsa da yine kazanırız inşallah. Parayı ortaya çıkarır da suçunu kabul ederse cezasında indirim olur. Tabii her durumda yatacak.”
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