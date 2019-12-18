O öğretmenlere hapis cezası

Hilal Aktan’ın (40) fen bilgisi sorularını, Aynur Kaykı’nın da (41) sosyal bilgiler sorularını fotoğraflayarak paylaştığı belirlendi. 2 gözetmen öğretmen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşması dün görüldü. Hâkim, sanıkları sınavın güvenilirliğine gölge düşürdükleri, sınavın iptaline gidecek bir gerekçe yarattıkları, soruların dershane ortamındaki kişilere gönderilip, onlar tarafından da öğrencilere yollanmak suretiyle dershaneler arasında haksız rekabete sebep oldukları gerekçesiyle 1 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezayı erteleyen mahkeme, sanıkların 5 yıl denetime tabi tutulmalarına da karar verdi.