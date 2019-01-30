O öğretmene 9 yıl hapis istendi
ANKARA’da bir ilkokulda otizmli öğrencisine şiddet uygulayan Y.İ. adlı kadın öğretmene, ‘beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişilere karşı kasten yaralama’ suçundan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara Batı 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 26 Mart’ta görülecek.
Hürriyet’in gündeme getirdiği şiddet, 7 Ocak’ta Etimesgut Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun Otistik Çocuk Eğitim Sınıfı’nda (OÇES) meydana gelmişti. 8 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası M.F.D. adlı çocuk, sınıfta Y.İ. adlı öğretmeninden şiddet görmüştü.
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