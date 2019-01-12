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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

O öğretmenden dayaktan beter savunma: Zaten anakart yanmış

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
O öğretmenden dayaktan beter savunma: Zaten anakart yanmış

Otizmli ve epilepsi hastası olan M.F.D. (8) adlı öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen Y.İ.’nin daha önce de R.K.’yi darp ettiği iddia edildi. Şiddet anını kaydeden öğretmen Tuğba Özerdemir ise “Neden böyle yaptığını sorunca ‘Zaten anakart yanmış’ dedi” diye ifade verdi.

ANKARA Etimesgut Dumlupınar İlköğretim Okulu’ndaki Otistik Çocuklar Eğitim Sınıfı’nda (OÇEÇ) yaşanan dayak skandalını önceki gün Hürriyet’in gündeme getirmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, öğretmen Y.İ. gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Y.İ., M.F.D.’nin agresif tavırlar sergilediğini belirterek “Sürekli üzerime geldi ve karnıma kafa attı. Bunaldım ve ağlamaya başladım. Bir anlık öfkeyle sandalyeyi kaldırıp yere attım. Çocuğa zarar verme kastım yoktu” dedi. R.K. adlı çocuğa şiddet uygulamadığını, öğretmen Tuğba Özerdemir’in kendisini çekemediği için bu görüntüleri kaydettiğini ifade eden Y.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

TOKAT ATTI, ÇEKEMEDİM

Şiddet anını kaydeden öğretmen Tuğba Özerdemir ise M.F.D.’nin öğretmen Y.İ.’ye sarılmaya çalıştığını belirterek, olayı şöyle anlattı: “İlk başta M.F.D.’nin yüzüne tokatla vurdu, o kısımları çekemedim. Çocuğu sürekli itekledi. En son dayanamayıp sandalyeyi yere fırlattı. Çocuğa gelip gelmediğini görmedim. Tokat vurunca çocuğun yüzünde iz oluştu. Buzla şişkinliği gidermeye, ardından fondötenle kapatmaya çalıştı. Eczaneye gidip bitkisel krem aldı. O sırada çocuğun suratındaki izleri çektim. Geçmişte de M.F.D.’yi itti ve oluşan izi fondötenle kapatmaya çalıştı. ‘Ailesi sorarsa başka öğrencinin yaptığını söylerim’ dedi. Birçok kez böyle davranmaması hususunda ikazda bulundum. Geçen yıl R.K adlı otizmli öğrencisinin kafasına tehdit edercesine demir çubuk salladı. ‘Neden böyle yaptığını sorunca ‘Zaten anakart yanmış’ dedi.”

‘BİZ HEP R.K.’DEN BİLDİK’

M.F.D.’nin babası Muhammet D. ise çocuğun 1.5 yıldır bu okulda okuduğunu belirterek “Oğlumun başına ne zaman birşey gelse R.K. adlı çocuk tarafından yapıldığını söylüyordu. Çocuğumuz da aynı durumda olduğu için anlayış gösteriyorduk. Sürekli böyle yaralanmalar olunca şüphelendik” dedi. Olay günü sünnet için M.F.D.’yi hastaneye götürdüklerini söyleyen baba D., “Çocuğun yanağındaki kızarıklığı eşim silince fondöteni fark etti” diye konuştu.

 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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