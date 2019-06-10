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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

O notu bıraktı sonrası korkunç! Yakınları sinir krizi geçirdi

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O notu bıraktı sonrası korkunç! Yakınları sinir krizi geçirdi

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan Boztoprak (32), ’Ölümümden kimse sorumlu değildir’ yazılı not bırakıp, kendini astı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Sütçüler Caddesi’ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Bir zincir marketinin şubesinde çalışan Hakan Boztoprak, evde kimsenin olmadığı sırada kedisini astı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Arif Boztoprak, kapıyı açınca oğlunu asılı halde gördü. Baba Boztoprak’ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, Hakan Boztoprak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba Boztoprak’ın yanı sıra haberi duyarak olay yerine gelen yakınları evin önünde uzun süre gözyaşı döktü

Polis ekipleri yaptığı incelemede, Hakan Boztoprak’ın yanında ’Ölümümden kimse sorumlu değildir’ yazılı not buldu.

O notu bıraktı sonrası korkunç Yakınları sinir krizi geçirdi

Boztoprak’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

O notu bıraktı sonrası korkunç Yakınları sinir krizi geçirdi

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