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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK / DHA
25.07.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Konya'daki skandal olayda o müdür kendini böyle savundu!

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Konya'daki skandal olayda o müdür kendini böyle savundu!

KONYA'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü yaptığı sırada, Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa (40) adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan ve ardından emekli olan Ahmet Babaoğlu'nun (55) yargılanmasına başlandı.

'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz Ahmet Babaoğlu'nun, suçu 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 10 yıldan 15 yıla çıkarılması talep edildi.

Olay, 3 Şubat'ta Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed'in, polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı açan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın odayı işaret etmesi üzerine, içeride bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu'nu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Babaoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Valilik tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Evli olan Ahmet Babaoğlu, dilekçesini verip emekli oldu.

Babaoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde 20 Eylül'de Türkiye'ye geldiğini belirten Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, 20 Kasım'da Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidip iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Sadece ikamet izni alabileceğini öğrenen Moustafa, bir ay sonra evrakını hazırlayıp tekrar gittiğinde Yemen uyruklu bir kadınla karşılaştığını, kadının kendisine kurum Müdürü Ahmet Babaoğlu'nun iyi bir insan olduğunu söylediğini, bunun üzerine çocuklarıyla birlikte Babaoğlu'nun yanına gidip görüştüğünü anlattı.

YARDIM İÇİN EVE GELDİ

Görüşmede Ahmet Babaoğlu'nun kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine oradan ayrıldığını ifade eden Moustafa, akşam saatlerinde Babaoğlu'nun telefonla aradığını, yardımcı olacağını söylediğini, sonra da evine geldiğini ileri sürdü. Babaoğlu evine geldiğinde çocukların diğer odada olduğunu belirten Moustafa, kendisine, 'Sen çok hoşuma gittin. Ben seninle evlenmek istiyorum' dediğini ileri sürdü. Moustafa, yaklaşık 1 saat oturan Babaoğlu'nun bir gün sonra da tekrar evine geldiğini ve 'Seninle birlikte olmak istiyorum' dediğini, bunun üzerine korktuğu için 'tamam' deyip, mutfaktaki kızının yanına gittiğini ve Babaoğlu'nun da yaklaşık yarım saat oturduktan sonra evden ayrıldığını söyledi. Moustafa, Babaoğlu'nun 3 Şubat günü tekrar evine gelmesi üzerine, dışarda olan oğluna mesaj atıp, polis çağırmasını istediğini belirtti. 

'İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK İÇİN EVE GİTTİM'

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Babaoğlu ise ifadesinde Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın müdürlüğe müracaat etmesinin ardından ihtiyaçların yardım kuruluşlarından karşılanması için sürekli ısrar ettiğini ve bunun üzerine olay günü evine gittiğini ileri sürdü. 

Kadının oğlu tarafından Babaoğlu'nun evde oturup, annesiyle otururken çektiği görüntüler de dava dosyasına kondu.  

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hazırlanan iddianamade, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Babaoğlu'nun, suçu 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 10 yıldan 15 yıla çıkarılması talep edildi. Babaoğlu'nun 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Gizli oturumla yapılan duruşmaya Ahmet Babaoğlu ve avukatları katılırken, Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın katılmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti Ahmet Babaoğlu ve avukatlarının savunmasının ardından duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

 

 

 

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