O müdüre soruşturma

Atatürk Lisesi Mezunları Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, dün okulun giriş kapısında bir araya gelerek, İzmir Marşı’nı okudu. Protestoya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel ve milletvekili aday adayı Kani Beko da katıldı. Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç, şunları söyledi:



‘SİYASİ NEDEN ARAMAK ABES’

“Kurtuluş Savaşı’na ve Mustafa Kemal Atatürk’e adanmış marşların altında siyasi nedenler aramak, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlerin anlık tepkilerini bastırmaya çalışmak abesle iştigaldir. Son dönemlerde okulumuzda art arda yaşananları hatırladıkça bu olayın da nedenlerini ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz ve artık yeter diyoruz. Çünkü bu, kişisel hatalardan kaynaklanan değil; zihniyet sorunudur. Bu yöndeki tavrımızın net ve kesin olduğunu tüm kamuoyuna bildiririz.”



