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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

O mirası dedemiz bağışladı

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O mirası dedemiz bağışladı

19. yüzyılın önemli devlet adamlarından Hacı İzzet Paşa’nın torunları, Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasına ilişkin torunlarının açtığı davaya müdahil olmaya hazırlanıyor. İzzet Paşa’nın torunlarından işadamı Cengiz Aktürk, “Dedemizin mirası Sultan’ın şahsında devlete bağışlandı. Miras talep edenlerin bu hususa da dikkat etmesi gerekir” dedi.

Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan geldiğini iddia eden bir grup, Hazine’ye devredilen şahsi mülklerinin kendilerine geçmesi için hukuki süreç başlatmıştı. Bu sürece dair, Sultan Abdülhamit döneminde valilik yapan ve mirasını devlete bağışladığı belirtilen İzzet Paşa’nın torunlarından dikkat çeken bir çıkış geldi. Dedelerinin devlete yaptığını belirttikleri bağışın da terekede (ölen kişiden kalan mal varlığı) olduğunu belirten işadamı Cengiz Aktürk şunları anlattı:
“Dedemiz Hacı İzzet Paşa üç padişah döneminde vazife yapmış, mühim bir Osmanlı valisidir. Sultan 2. Abdülhamid Han hazretlerinin de çok güvendiği bir paşadır. Hacı İzzet Paşa, yaptığı hayırlarıyla meşhurdur. Ömrünün sonunda bütün mülklerini tek varisi olarak Sultan Abdülhamid Han’a bağışlamıştır, vakfetmiştir. Bu yazılı, belgeli bir bağıştır. Sultan Abdülhamid Han’ın mirasçısı olduğunu iddia eden bazı isimlerin bir hukuki süreç başlattıklarını öğrendik. Dedemiz bu mülkleri Sultan’ın şahsında devlete bağışladı. Dolayısıyla bu mülkler Sultan 2’nci Abdülhamid’in şahsi malı olmayacağı için hem ilgili mahkemenin hem de ‘mirasçı’ olduğunu iddia edenlerin bu hususu dikkate almaları gerektiğini de düşünüyoruz.”

Aktürk, dedesinin bağışladığı mülkler arasında bugün Çağlayan’daki İzzetpaşa Mahallesi’nin yerinde bulunan İzzet Paşa Çiftliği’nin de olduğunu söyledi. Diğer malların tespiti için avukatlarının çalışmalarının devam ettiğini de anlattı. 

O mirası dedemiz bağışladı

Cengiz Aktürk

BİZİM MİRAS TALEBİMİZ YOK

İzzet Paşa’nın torunlarından Cengiz Aktürk, kendilerinin miras talebi olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız hanedan mensuplarına kucak açtı. Bizim dedemizin hatırasına hürmeten, herhangi bir miras talebimiz kesinlikle yok. Yapılan bu bağışın ruhuna uygun bir şekilde hareket edilmesini, Sultan Abdülhamid Han hazretlerinin aziz hatırasını incitmeyecek inceliğin gösterilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız bu konuda gerekli girişimleri başlattı. Hukuki sürece müdahil olacağız.”

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