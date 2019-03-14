O mirası dedemiz bağışladı
19. yüzyılın önemli devlet adamlarından Hacı İzzet Paşa’nın torunları, Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasına ilişkin torunlarının açtığı davaya müdahil olmaya hazırlanıyor. İzzet Paşa’nın torunlarından işadamı Cengiz Aktürk, “Dedemizin mirası Sultan’ın şahsında devlete bağışlandı. Miras talep edenlerin bu hususa da dikkat etmesi gerekir” dedi.
Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan geldiğini iddia eden bir grup, Hazine’ye devredilen şahsi mülklerinin kendilerine geçmesi için hukuki süreç başlatmıştı. Bu sürece dair, Sultan Abdülhamit döneminde valilik yapan ve mirasını devlete bağışladığı belirtilen İzzet Paşa’nın torunlarından dikkat çeken bir çıkış geldi. Dedelerinin devlete yaptığını belirttikleri bağışın da terekede (ölen kişiden kalan mal varlığı) olduğunu belirten işadamı Cengiz Aktürk şunları anlattı:
“Dedemiz Hacı İzzet Paşa üç padişah döneminde vazife yapmış, mühim bir Osmanlı valisidir. Sultan 2. Abdülhamid Han hazretlerinin de çok güvendiği bir paşadır. Hacı İzzet Paşa, yaptığı hayırlarıyla meşhurdur. Ömrünün sonunda bütün mülklerini tek varisi olarak Sultan Abdülhamid Han’a bağışlamıştır, vakfetmiştir. Bu yazılı, belgeli bir bağıştır. Sultan Abdülhamid Han’ın mirasçısı olduğunu iddia eden bazı isimlerin bir hukuki süreç başlattıklarını öğrendik. Dedemiz bu mülkleri Sultan’ın şahsında devlete bağışladı. Dolayısıyla bu mülkler Sultan 2’nci Abdülhamid’in şahsi malı olmayacağı için hem ilgili mahkemenin hem de ‘mirasçı’ olduğunu iddia edenlerin bu hususu dikkate almaları gerektiğini de düşünüyoruz.”
Aktürk, dedesinin bağışladığı mülkler arasında bugün Çağlayan’daki İzzetpaşa Mahallesi’nin yerinde bulunan İzzet Paşa Çiftliği’nin de olduğunu söyledi. Diğer malların tespiti için avukatlarının çalışmalarının devam ettiğini de anlattı.
Cengiz Aktürk
BİZİM MİRAS TALEBİMİZ YOK
İzzet Paşa’nın torunlarından Cengiz Aktürk, kendilerinin miras talebi olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız hanedan mensuplarına kucak açtı. Bizim dedemizin hatırasına hürmeten, herhangi bir miras talebimiz kesinlikle yok. Yapılan bu bağışın ruhuna uygun bir şekilde hareket edilmesini, Sultan Abdülhamid Han hazretlerinin aziz hatırasını incitmeyecek inceliğin gösterilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız bu konuda gerekli girişimleri başlattı. Hukuki sürece müdahil olacağız.”
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