O mezara, o iyi halden 2.5 yıla
BARTIN'da otomobiliyle kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Burcu Duran'a (23) çarparak, ölümüne neden olan sürücü Uğur Kalaycı'ya (21), duruşmadaki 'iyi hali'ni gözönünde bulunduran mahkemenin 2 yıl 6 ay hapis cezası vermesine anne Şermin Duran tepki gösterdi.
Sürücünün ehliyetine 1 yıllığına el konulduğunu belirten Şermin Duran, "En az 140-150 kilometre hızla kaldırımda giden kızımı öldürüyor ve bir gün yatmıyor. 2.5 yıl ceza verilmiş belki de hiç yatmayacak, bu ona ödül müdür? Bu karar trafik magandalarının önünü açıyor. 'Ben hızlı gideyim, birini öldüreyim. Nasılsa hapis yatmayacağım' dedirtmektir. Mahkemenin verdiği karara itiraz edeceğiz. Eğer bir çözüm bulamazsak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Çocuğumun kemiklerini sızlatamam” dedi.
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