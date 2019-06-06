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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.06.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

O mesajı görünce inanamadı! Erol Köse’den oyuncu adayına taciz iddiası

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O mesajı görünce inanamadı! Erol Köse’den oyuncu adayına taciz iddiası

Kendisini oyunculuk alanında geliştirmek isteyen 22 yaşındaki Rus öğrenci, sosyal medya üzerinden tanıştığı Erol Köse’den yardım istedi. Fakat bir süre sonra gelen mesajlar karşısında şaşkına dönen genç kadın savcılığa taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Rus öğrenci Sevinç T. İstanbul'da özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi alıyordu. 22 yaşındaki genç kız kendisini oyunculuk alanında geliştirmek ve Türkiye'de tanınmak için sosyal medya üzerinde tanıştığı Erol Köse'den yardım istedi. Köse ile mesajlaşan genç öğrenci iyi derecede Rusça ve İngilizce bildiğini oyunculuk alanında çok iyi yerlere gelebileceğini belirterek Köse ile konuşmaya devam etti. Fakat iddiaya göre Köse genç kızla olan konuşmalarını taciz boyutuna taşıdı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Yine iddiaya göre buluşmak için ısrar eden Köse, vize haftasında olan genç kızın stresli ve yoğun bu dönemini atlattıktan sonra buluşabileceğini söylediğinde, "Ben seni rahatlatırım. Ruhunu bedenini her yerini rahatlatacağım" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine mesaj karşısında şoke olan genç öğrenci 'Ne demek istiyorsun?' şeklinde cevap verince Erol Köse'den cinsel ihtiyaçlarını karşılamak niyetinde olduğuna dair bir cevap aldı.

Mesaj çıktıları ile birlikte avukatı Mevcen Yazıcı aracılığıyla savcılığa başvuran genç kadın Köse'den şikâyetçi oldu. Erol Köse hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

 

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