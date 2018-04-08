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    O mesafe 12 dakikaya inecek

    AA
    08.04.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, metro çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metrosuna yakın bir zamanda kavuşacağız. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile gidebileceğiz." dedi.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Halk Meclisi Toplantısı'nda ilçe sakinleriyle bir araya gelen Çağırıcı, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    Çağırıcı, metro çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metrosuna yakın bir zamanda kavuşacağız. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile gidebileceğiz. Bu ilgi ve alaka bizleri de çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

    Hükümet konağı ve belediye hizmet binasının kaba inşaatının bittiğini, bu sene sonunda hizmete geçeceğini aktaran Çağırıcı, şunları kaydetti:

    "Bağcılarımız için en güzel hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna ya da önümüzdeki yılın başına bitirmeyi hedeflediğimiz metro çalışmamız olacak. Kazım Karabekir mahallemiz inşallah kısa süre içinde Bakırköy- Bağcılar Kirazlı metro hattı ile Molla Gürani metro istasyonuna yakın bir zamanda kavuşacak. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile inebileceğiz ve bu hat bütün metrolarla bağlantılı olacak. Toplamda 7 metroya kavuşmuş olacağız."

    Etiketler: Lokman Çağırıcı , gündem
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