O merkeze soruşturma
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, üniversite öğrencisi Dilara K.’nin ülkede bulunan tüp bebek merkezlerinden birinde yumurtalarını satmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Hürriyet’in sayfalarına taşıdığı haberde üniversite öğrencisi Dilara K., çocuğu olmayan çiftler için yumurtalarını vermek üzere düzenli olarak Kıbrıs’a gidiyor. Türkiye’de yasak olan bu uygulama için Lefkoşa’ya giden Dilara’nın 2-4 bin lira arasında değişen fiyatlarla yumurtaların satıyordu. Haber üzerine DHA muhabirine açıklama yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Haberi ihbar kabul ettik ve bakanlık yetkililerine derhal soruşturma başlatılması talimatı verdim” dedi.
Olayı polise de şikâyet ettiklerini anlatan Besim, “Dilara Hanım’ın yumurtalıklarını sattığını söylediği tüp bebek merkezinin bulunması ve ilgililerin cezalandırılmasını istedik” diye konuştu.
KKTC’de tüp bebek merkezlerinin sıkı denetime de tabi olduğunu anlatan Besim, “Para ile bu iş yapılamaz. Bu yapılan organ ticaretine giriyor” dedi. Soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulması halinde Dilara K’nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.
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