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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
23.10.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

O Mercedes’ten 2 bavul çıktı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
O Mercedes’ten 2 bavul çıktı

Hürriyet muhabirlerinin ihbar üzerine gittikleri Sultangazi’deki bir otoparkta buldukları Suudi Konsolosluğu’na ait diplomatik plakalı Mercedes’in kilidi dün açıldı. Mercedes’ten iki bavul, bir spor çanta, kıyafetler ve bir dizüstü bilgisayar çıktı. Eşyaların konsolosluk çalışanlarına ait olduğu düşünülüyor.

SUUDİ Başkonsolosluğu’nda görevli ataşe Muhammed Ö.’nün Sultangazi’deki bir otoparka 7 Ekim’de park ettiği, daha sonra da başka bir araçla gelerek bagajına 3 bavul bıraktığı diplomatik plakalı Mercedes’ten konsolosluk çalışanlarına ait olduğu düşünülen iki bavul, kıyafetler, bir laptop ve evrak çıktı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ait 34 CC 1736 plakalı Mercedes otomobil, 2 saat 40 dakika süren incelemenin ardından Başkonsolosluk yetkililerine teslim edildi.

O Mercedes’ten 2 bavul çıktı

SUUDİ HEYET GELDİ

İstanbul polisi Sultangazi’deki otoparkı önceki gün adeta abluka altına almıştı. Mercedes diplomatik plakalı olduğu için detaylı inceleme yapılamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin başkanlık ettiği Türk polisler dün saat 16.25’te otoparka geldi. Biri bomba ve uyuşturucu, diğeri kadavra konusunda hassas iki köpek de otoparka getirildi. Suudi heyeti taşıyan 4 Mercedes ise saat 16.55’te otoparka girdi. Suudi ve Türk heyetin tamamlanmasının ardından otoparktaki Mercedes’le ilgili incelemeler başladı. Parmak izi alındı.

BİLGİSAYAR, KIYAFET VE EVRAK ÇIKTI

Aracın arka koltuğundan içerisinde laptop bilgisayar ve evrak bulunan bir paket ile boş Iphone kutusu bulundu. Mercedes’in bagajından ise içlerinde erkek kıyafeti olan iki bavul, bir spor çanta çıktı. Mavi ışık yöntemiyle hem bulunan eşyalar hem de otomobilin içine bakıldı. Otomobilde herhangi bir suç unsuru olmadığı anlaşılınca otomobil tutanakla Suudi Arabistanlı ekibe teslim edildi. 19.40’ta otoparktan çıkan heyet beraberinde Mercedes’i de götürdü.

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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