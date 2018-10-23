O Mercedes’ten 2 bavul çıktı
Hürriyet muhabirlerinin ihbar üzerine gittikleri Sultangazi’deki bir otoparkta buldukları Suudi Konsolosluğu’na ait diplomatik plakalı Mercedes’in kilidi dün açıldı. Mercedes’ten iki bavul, bir spor çanta, kıyafetler ve bir dizüstü bilgisayar çıktı. Eşyaların konsolosluk çalışanlarına ait olduğu düşünülüyor.
SUUDİ Başkonsolosluğu’nda görevli ataşe Muhammed Ö.’nün Sultangazi’deki bir otoparka 7 Ekim’de park ettiği, daha sonra da başka bir araçla gelerek bagajına 3 bavul bıraktığı diplomatik plakalı Mercedes’ten konsolosluk çalışanlarına ait olduğu düşünülen iki bavul, kıyafetler, bir laptop ve evrak çıktı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ait 34 CC 1736 plakalı Mercedes otomobil, 2 saat 40 dakika süren incelemenin ardından Başkonsolosluk yetkililerine teslim edildi.
SUUDİ HEYET GELDİ
İstanbul polisi Sultangazi’deki otoparkı önceki gün adeta abluka altına almıştı. Mercedes diplomatik plakalı olduğu için detaylı inceleme yapılamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin başkanlık ettiği Türk polisler dün saat 16.25’te otoparka geldi. Biri bomba ve uyuşturucu, diğeri kadavra konusunda hassas iki köpek de otoparka getirildi. Suudi heyeti taşıyan 4 Mercedes ise saat 16.55’te otoparka girdi. Suudi ve Türk heyetin tamamlanmasının ardından otoparktaki Mercedes’le ilgili incelemeler başladı. Parmak izi alındı.
BİLGİSAYAR, KIYAFET VE EVRAK ÇIKTI
Aracın arka koltuğundan içerisinde laptop bilgisayar ve evrak bulunan bir paket ile boş Iphone kutusu bulundu. Mercedes’in bagajından ise içlerinde erkek kıyafeti olan iki bavul, bir spor çanta çıktı. Mavi ışık yöntemiyle hem bulunan eşyalar hem de otomobilin içine bakıldı. Otomobilde herhangi bir suç unsuru olmadığı anlaşılınca otomobil tutanakla Suudi Arabistanlı ekibe teslim edildi. 19.40’ta otoparktan çıkan heyet beraberinde Mercedes’i de götürdü.
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