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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
05.09.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

O ‘malzemeleri’ böyle açıkladı!

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
O ‘malzemeleri’ böyle açıkladı!

Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Neslihan Ş., 21 yıl evli kaldığı ve birkaç ay önce boşandığı eski eşinin kendisini öldürmeye geldiği şikâyetiyle gece yarısı apar topar, adeta can havliyle en yakın karakola sığınmış,  konusu eski koca da birkaç saat sonra yolda yakalanmıştı. Çantasından  tabanca, bıçak, ip, koli bandı ve plastik kelepçeler çıkan ve  tutuklanan eski koca bu ‘malzemeleri’ ifadesinde ‘kurban kesecektim’, ‘boş arazide ateş edecektim’, ‘kolileri bantlayacaktım’ diye açıklamaya çalışmış.

MAĞDUR: ‘BENİ ÖLDÜRECEK YAKALAYIN’

Neslihan Ş.  eski kocasının 31 Ağustos gecesi İzmir’den yola çıktığını öğrenince hemen karakola koştu.  01.00 sıralarında polise verdiği ifadesinde Neslihan Ş. şunları söyledi: 

“Murat Arslantürk’ten mayıs ayında boşandım. 20 Ağustos’ta da beni tehdit ettiği ve huzurumu bozduğu için şikâyetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdım. Onu bütün telefonlarımdan ve sosyal medya hesaplarımdan engelledim.

Eski eşimin buna kızarak İzmir’den Mut’a geldiğini bir akrabam vasıtasıyla öğrendim. Ruhsatsız tabancası var. Mut’a gelerek bana zarar vermesinden korkuyorum. Yanıma gelmeden yakalanmasını istiyorum. Bana bu korkuyu yaşattığı için ve bana zarar vermek amacıyla yola çıktığı için şikâyetçiyim.” 

ÇANTAYI GİZLEDi

Bu ifade üzerine harekete geçen polis Murat Arslantürk’ün 31 Ağustos’ta saat 22.00 için İzmir’den Mut’a bilet alarak yola çıktığını belirledi. Karaman girişinde arama noktası oluşturan polis, Murat Arslantürk’ün içinde olduğu otobüsü durdurdu. Otobüse giren polis, Arslantürk’ü buldu ve yanında çantası olup olmadığını sordu. Arslantürk önce ‘çantam yok’ dedi sonra ise çantasını gösterdi. Çantasındaki silah, bıçak ve diğer malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

ESKİ KOCA: ‘SİLAH MERAKIM VAR, KURBAN KESECEKTİM, BOŞ ARAZİDE ATEŞ EDECEKTİM’ 

Tehdit, hakaret gibi suçlardan kaydının olduğu belirlenen Arslantürk ifadesinde 6-7 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü belirterek ‘akrabalarıyla görüşmek ve psikolojisini düzeltmek için’ Karaman’a gitmek istediğini söyledi. Eski eşini ‘çocuğuyla ilgilenmediği için’ suçladığını söyleyen Arslantürk çantasından çıkan ‘malzemeleri’ şöyle açıkladı:

‘Plastik kelepçe, ip ve koli bandını Karaman’daki kışlık malzememi kolilemek için yanıma almıştım. Bıçak ile de  bayramda kurban kesmediğim için kurban kesecektim. Tabancayı ve 25 mermiyi ise merakımdan taşıyordum. Boş arazide ateş edecektim.  Eski  eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Psikolojik ilaçlarımı almadığım zaman kendimi kaybederek tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atabiliyorum. Hastalığım sebebiyle tamamen iradem dışında gönderiyorum’ dedi.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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