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    O mallara tedbir istedi

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    23.03.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    Eşi Hepşen Uğur’dan (51) boşanmak için “Benim çevrem ve arkadaşlarım FETÖ’cü. Tutuklanırsam mal varlığımıza el konulur” diyerek anlaşmalı boşandıktan sonra başka bir kadınla evlenen tekstilci Hayri Uğur’a (57) 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

    29 yıllık evli çiftin kurduğu tekstil şirketi, aradan geçen zamanda dünyaca ünlü firmalara üretim yapmaya başlamış, iki çocukları bulunan çiftin her geçen gün büyüyen şirketinin mal varlığı 200 milyon liraya yaklaşmıştı. İddiaya göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hayri Uğur çevresine, ailesine ve tanıdıklarına, “Benim çevrem ve arkadaşlarım FETÖ’cü. Beni de FETÖ’cü biliyorlar. Sürekli çevremizden insanlar sorgulanıyor. Her an bana da bu tür suçlama ve sorgulamalar yapılabilir” yönünde konuşmalar yaptı. Hayri Uğur, “Beni örgütten dolayı alırlarsa tüm mallarımıza el konulacak. Tedbir almalıyız. Seninle göstermelik, kâğıt üzerinde boşanalım” diyerek eşini anlaşmalı boşanma konusunda ikna etti. Yaptığı araştırmada ise eşinin uzun bir süredir başka bir kadınla birlikte olduğunu ve bir ay kadar önce birlikte olduğu Z.Y. adlı kadınla evlendiğini öğrendi.

    Kandırıldığını öğrenen Hepşen Uğur, boşanma kararı veren İstanbul 4. Aile Mahkemesi’ne tekrar başvurarak eşinin hile kullanarak kendisinden boşandığını ve mal kaçırdığını iddia etmiş ve “yargılamanın iadesi” davası açmıştı. Mahkeme, ileride telafisi güç zararların önlenmesi için nüfus müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vermişti. Yazıda, Hayati Uğur’un nüfus kaydına şerhler düşülmesi talep edilmişti.

    Boşandığı eşinin oyununa geldiğini öne süren Hepşen Uğur, bu sefer de savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na eski eşi hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma yapılarak cezalandırılması için şikâyet dilekçesi veren Hepşen Uğur, eski eşinin “dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma” suçlarından cezalandırılmasını istedi. 29 yıllık evliliğinde 10 yıl aralıksız olarak Mersin’de eczane işlettiğini şikâyet dilekçesinde anlatan Hepşen Uğur, eşinin de o dönemde Çukurova Sanayi işletmelerinde ihracat müşteri temsilcisi olarak çalıştığını ifade etti. Hepşen Uğur, şüpheli Hayri Uğur’un tüm malvarlığına el konulmasına ilişkin tedbir kararı verilmesini istedi. Savcılık şikâyet üzerine Hayri Uğur hakkında soruşturma başlattı.

    Etiketler: Boşanma davası , gazetehaberleri , gündem
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