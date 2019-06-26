O kurs kaçakmış
Gaziantep’te, dokuz yaşındaki B.E.K. adlı erkek çocuğunun, öğrenci sorumlusu sıfatıyla görev yapan 24 yaşındaki Ebubekir Karadaş tarafından cinsel istismara uğradığı yatılı Kuran kursunun kaçak şekilde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.
Oğuzeli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı’na bağlı yatılı erkek Kursan kursunun kaçak şekilde faaliyet yürüttüğü belirtilerek şöyle devam edildi: “Olayın geçtiği yerin kaçak faaliyet sürdürdüğü, yazın kullanıldığı, çocukların barınması ve iaşe işleminin yürütülmesinde ilçe milli eğitim müdürlüğünden talepte bulunulmadığı ve diğer resmi kurumlardan alınmış bir izinlerinin olmadığı belirlenmiştir. Öğrencileri ailelerine sorunsuz bir şekilde teslim edilmiş ve bina mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.”
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