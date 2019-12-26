‘O kuleleri imara uygun hale getireceğiz’

Fox TV’de dün İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Yavaş, Aygün’e projesini mahkeme kararına göre düzeltmesi için yazı gönderdiklerini açıkladı. Yavaş, özetle şunları söyledi: “Kendisine dün (önceki gün) yazıyı yazdık; ‘Bir ay içerisinde Meclis’in kesinleşen 1.5 emsalde kaç metrekare inşaat yapman gerekiyorsa ona göre projeni düzelt’. Gelsin bakalım, nasıl bir proje getireceğini bilmiyorum. Tıraşlama mı olacak, başka bir yerden mi gidecek? Ben buna inanmak istemiyorum ama birileri ‘Sen böyle yap’ diye taahhüt mü verdi Çevre Bakanlığı adına? Ya da kendisi mi Çevre Bakanlığı’na sığınmak için yaptı? Biz sadece imara uygun hale getireceğiz. Şöyle de bir şey var; daha geriye gittiğiniz zaman birleştirmelerde hukuka aykırı şeyler var oraya kadar inceleyeceğiz. Hukuk çözecek. Boşuna televizyonlarda şu emsal bu emsal insanların anlamadığı şeyler tartışılıyor. Bir mahkeme kararını uygulamak isteyen belediye başkanı var, bunun yanında da yaptığı inşaata doymayan bir bina sahibi, müteahhit var.

BİZİM 35 BİN DAVAMIZDAN BİRİ

Bizim 35 bin davamızdan bir tanesi. Bu davayla ilgili Sinan Aygün’le bir görüşmem olmadı. Bir niyeti, beklentisi olan insan çağırıp baş başa görüşür müydü, görüşmez miydi? Bir insan neden görüşmez? Muhatap olsam biliyorum çünkü başıma geleceği. Üzülerek söylüyorum Ankara’da her işini hatırla, parayla, siyasi ağırlıkla, tehditle, şantajla çözeceğini sanan bir grup var. Şimdiye kadar işlerini öyle çözmüşler.”