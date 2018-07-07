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    O köyde güvenlik böyle sağlanıyor

    ZONGULDAK (İHA)
    07.07.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

    Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı yaklaşık 450 nüfuslu Cambazlı köyünde; ülke gündemini oturan küçük yaşta çocukların kaçırılma olayları üzerine vatandaşlar çareyi kendi kamera sistemlerini kurmakta buldu.

    İlçeye bağlı Canbazlı köyü sakinleri, 13 bin lira maliyetle köyün giriş çıkış ve meydanına 5 farklı noktaya güvenlik kamerası sistemi kurdu. Ülke gündeminde genişçe yer bulan çocuk kaçırma olaylarının yanı sıra hırsızlık olaylarının da önlenmesi üzerine bir araya gelen köylüler, köyün giriş çıkışı ve meydanını 24 saat kameralardan izliyor. Güvenlik güçlerinin her ne kadar gece gündüz çalışsa da vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Köy Muhtarı Mehmet Yalçın, "Köyümüzün giriş ve çıkışları ile meydanına toplam 5 güvenlik kamerası kurdurduk. Sistem bize yaklaşık 13 bin liraya mal oldu. Kurduğumuz kamera sistemi sayesinde hırsızlık olayları tamamen kesildiğini ve 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları caydırıcı oluyor. Kameralar sayesinde rahat ettik. Ayrıca köye gelen yabancıları da takip etme şansı yakaladık. Başka köylere de bu sistemi kurmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

    Cambazlı Köy Muhtarı Yalçın, "Her ne kadar jandarma ekiplerimiz köylerimizin güvenliği için gece gündüz çalışsa da bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Diğer köylerimizin de en kısa sürede güvenlik kamera sistemi kurmaları tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

    Köyde ikamet eden diğer bir vatandaş ise güvenlik kameralarının görüntülerinin kaydedildiği bilgisayarın muhtarlık odasında bulunduğunu, zaman zaman bunları izlediklerini kaydetti.

    O köyde güvenlik böyle sağlanıyor

    O köyde güvenlik böyle sağlanıyor

    Etiketler: zonguldak , alaplı
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