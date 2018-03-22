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    O koruma da itirafçı oldu

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 07:27 | Son Güncelleme:

    FETÖ’den tutuklanan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın korumalarından astsubay Rıza Asal'ın itirafçı olduğu iddia edildi. Asal’ın verdiği isimler çerçevesinde 15’i DDK'da görevli olmak üzere 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

    Yeni Şafak Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın koruma ekibinde görevli Astsubay Rıza Asal tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kod adının ‘Recep’ olduğu tespit edilen Asal hakkında yürütülen soruşturmada dün flaş bir gelişme yaşandı. Asal’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek savcılığa başvurduğu öğrenildi. Asal’ın itirafçı olarak verdiği ifade üzerine 16 muvazzaf asker hakkında operasyon için düğmeye basıldı.

    6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Soruşturmadaki bu gelişme üzerine 16 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 6 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

    Asal’ın örgüt mensubu asker şahıs ve örgüt sorumlusu bazı şahısların isimlerini vererek teşhis ettiği ileri sürüldü.

    Etiketler: Adnan Özbal , FETÖ , Rıza Asal , NoMobil , gündem
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