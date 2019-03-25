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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
25.03.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

O konuştu mahkeme salonu buz kesti! 'Yanlış zamanda yanlış yerdeydi'

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O konuştu mahkeme salonu buz kesti! 'Yanlış zamanda yanlış yerdeydi'

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 31 yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammet Atmaca hakkında verilen karar, olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu. Tekrar yargılanmaya başlanan Atmaca, "Ölen kişinin tek suçu, yanlış zamanda, yanlış yerde olmasıydı" dedi.

Olay, geçen yıl, Gümüşpala Mahallesi 7030 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mert Demircioğlu ve Halil Evin, birlikte kafeye gitti. Evin, burada bulunan arkadaşı Muhammet Atmaca ile karşılaştı. Evin, iddiaya göre, Atmaca'ya uyuşturucu sattığı imasında bulundu.

Bunun üzerine çıkan tartışmada, Atmaca, belinden çıkardığı tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar, Demircioğlu ile Evin'e isabet etti. Hastaneye kaldırılan arkadaşlardan Demircioğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet Atmaca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından dava açıldı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Muhammet Atmaca, 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 6 yıl ve 'ruhsatsız tabanca taşımak'tan 2 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın, tarafların avukatlarınca temyiz edilmesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4'üncü Ceza Dairesi, olay yerinde keşif yapılmadığı için olayda hayatını kaybeden Demircioğlu'nun bulunduğu noktanın tam olarak belirlenmemesi nedeniyle kararı bozdu.

'BİLEREK ÖLDÜRMEDİM'

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Muhammet Atmaca ve avukatı katıldı. Duruşmada BAM'ın bozma kararı okunurken, sanık Atmaca, "Olayda yaşamını yitiren kişinin tek suçu, yanlış zamanda, yanlış yerde olmasıydı. Ben bilerek ve isteyerek, öldürmedim" diye konuştu. 

Duruşma savcısı, bozma kararına uyulması ve olay yerinde keşif yapılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek, olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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