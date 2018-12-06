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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
06.12.2018 - 08:44, Son Güncelleme:

O komutanın cezası belli oldu

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
O komutanın cezası belli oldu

Dönemin Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçundan beraat eden Doğru, Ankara Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Doğru, Giresun Alucra’da 2 yıl önce düşen askeri helikopterde eşi ve kızını kaybetmiş, kendisi ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

TUĞGENERAL Doğru’nun da içinde olduğu askeri helikopter darbe girişiminden 9 gün önce Alucra’da düştü. Tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) devam edilen Doğru hakkında, darbe girişimi sonrası gözaltı kararı verildi. Doğru hakkında soruşturma yürütülmesinin gerisinde ise, isminin, darbe girişimine ilişkin hazırlanan sıkıyönetim listesinde yer alması yer aldı.

TEDAVİSİNE CEZAEVİNDE DEVAM EDİLDİ
Doğru, GATA’daki tedavisi devam ederken tutuklandı. Önce Sincan Cezaevine konulan Doğru, tedavisinin tamamlanması için Metris Cezaevine konuldu. Doğru hakkındaki davanın hangi mahkemede görüleceği ise uzun bir zaman aldı. Giresun Ağır Ceza Mahkemesi, Doğru’nun, her ne kadar hastanede olsa da darbe girişimin olduğu 15 Temmuz akşamı Ankara’da olduğunu, bu nedenle davanın Ankara’da görülmesi gerektiğine karar verdi. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ise Doğru’nun yargılamasının, görev yaptığı yerde görülmesi gerektiğine karar verdi.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU
Mahkemeler arasındaki farklı kararlar sonrası dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay Doğru’nun Giresun’da yargılanmasına karar verdi. Doğru'nun yargılamasına 2017'de Giresun Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Mahkeme, FETÖ üyeliği yanı sıra, Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçlaması ile müebbet hapisle yargılanan Doğru’nun savunmalarını SEGBİS yolu ile aldı. Yargılama sürecinde, biri Doğru'nun 15 yıl önceki emir astsubayı iki kişinin de ifadesi alındı. Anılan kişiler Doğru'yu FETÖ'cü olarak bildiklerini söyledi.

ÜYELİKTEN 7 YIL 6 AY HAPİS
Tek sanık olarak yargılanan Doğru'nun karar duruşması ise 29 Kasım’da yapıldı. Mahkeme, Doğru’ya, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Doğru, Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçundan ise beraat etti. Doğru’nun halen Ankara Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Öte yandan Doğru hakkına, MİT TIR'ları soruşturmasında ise beraat kararı verildiği öğrenildi.

EŞİ VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Giresun'da 5 Temmuz 2006 günü yaşanan helikopter kazasında aralarında çocukların da olduğu 5'i sivil 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralı kurtulmuştu. Olayda Pilot Yarbay Hilmi Özer, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Sadettin Şahin, eşi Nihal Şahin, Tuğgeneral Mustafa Doğru’nun eşi Nuran ve 3 yaşındaki kızı Berrin Doğru, Albay Ünal Bayhan’ın eşi Didem Bayhan ve Uzman Çavuş Adem Kara’nın eşi Esra Semra Kara hayatını kaybetmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.12.2018) 2
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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