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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Murat KORKMAZ/ DHA
05.12.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

O kolejdeki kriz sürüyor! Velilerden protesto eylemi...

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Ataşehir'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler.

Bir öğrenci velisi, "Veliler olarak merkezin önüne geldik. Açıklama bekliyoruz. Biz henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün, yarın diye oyalanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu işe el atmasını bekliyoruz. Eğitim aksıyor. Eğitimin aksamından çok sıkıntılıyız. Çocuklarımız okula mutsuz gidiyor. Öğretmenler de aynı şekilde mutsuz geliyorlar." derken bir başka veli ise, "Burada merkezin önünde toplandık. İki çocuk velisiyim. Yaklaşık 3 aydır öğretmenlerimiz maaş alamıyor. Birçok okulda öğretmenler iş bıraktılar. Çocuklarımızın eğitim hakları ellerinden alınıyor. Burada bir hukuksuzluk, adaletsizlik var. Bugün burada öğretmenlerimizin arkasında durmak için varız. Biz burada çocuklarımızın eğitim hakkı için buradayız. Tüm yetkililerden taşın altına ellerini sokmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZ BU SÜREÇ TAMAMLANDIĞINDA ÖĞRENCİLERİNİN BAŞINDA OLACAKLAR"

Okul adına açıklama yapan yetkili ise, "Çok kısa bir süre içinde bu durum sona erecek. Bu durum sona erer ermez okulumuz yeniden daha öncesinde olduğu gibi sizlere, öğrencilerimize vaat ettiği tüm şeyleri yerine getirmiş olacak. Öğretmen konusunda çok büyük bir eksiğimiz yok. Öğretmenlerimiz bu süreç tamamlandığında öğrencilerinin başında olacaklar. Şu an sürecin son aşamasındayız." şeklinde konuştu.

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