O illerde GSB kura sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı genel sonuçları ne zaman yayımlar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriO illerde GSB kura sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı genel sonuçları ne zaman yayımlar?
GeriGündem O illerde GSB kura sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı genel sonuçları ne zaman yayımlar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.03.2019 - 21:03, Son Güncelleme:

O illerde GSB kura sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı genel sonuçları ne zaman yayımlar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
O illerde GSB kura sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı genel sonuçları ne zaman yayımlar?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından sonuçları derlemek için hazırlıklara başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB),kura sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden bir otomasyon aracılığıyla erişime açacak. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı GSB kura sonuçları hakkında bazı bilgiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Tüm illerde noter aracılığıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekilişinin ardından tüm illerden gelen veriler, kurumun sonuç sorgulama otomasyonuna yüklenecek. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o detaylar

KURA SONUÇLARI BAZI İL MÜDÜRLÜKLERİNİN İNTERNET SİTESİNDE AÇIKLANDI

Kura sonuçlarını, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından resmi internet sitelerinden yayımlayan il müdürlükleri, listeyi yedek ve asil olarak paylaştı. 

ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Not: Kastamonu il müdürlüğü, kura listesini yayımlamasının ardından duyurusunu internet sitesinden kaldırdı.

Genel sonuçlar için henüz açıklama yapmayan bakanlık, bu hafta içerisinde sonuçları erişime açacak.

KURA SONRASI ADAYLAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEK?

Kuraya göre sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, bakanlığın yayımladığı bilgilerden yararlanarak teslim edecekleri belgeleri öğrenecek ve derlemelerine başlayacak. 

Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Adayların, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, 

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONRASI SONUÇLARA İTİRAZ MÜMKÜN OLACAK

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacak. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak.)

Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız'

8 öğrenci sınıf basıp dövmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı

İddianame kabul edildi

'Sigorta şirketlerine ve simsarlara kanmayın'