O illerde GSB kura sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı genel sonuçları ne zaman yayımlar?
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından sonuçları derlemek için hazırlıklara başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB),kura sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden bir otomasyon aracılığıyla erişime açacak. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı GSB kura sonuçları hakkında bazı bilgiler
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Tüm illerde noter aracılığıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekilişinin ardından tüm illerden gelen veriler, kurumun sonuç sorgulama otomasyonuna yüklenecek. Peki, GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o detaylar
KURA SONUÇLARI BAZI İL MÜDÜRLÜKLERİNİN İNTERNET SİTESİNDE AÇIKLANDI
Kura sonuçlarını, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından resmi internet sitelerinden yayımlayan il müdürlükleri, listeyi yedek ve asil olarak paylaştı.
ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
Not: Kastamonu il müdürlüğü, kura listesini yayımlamasının ardından duyurusunu internet sitesinden kaldırdı.
Genel sonuçlar için henüz açıklama yapmayan bakanlık, bu hafta içerisinde sonuçları erişime açacak.
KURA SONRASI ADAYLAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEK?
Kuraya göre sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, bakanlığın yayımladığı bilgilerden yararlanarak teslim edecekleri belgeleri öğrenecek ve derlemelerine başlayacak.
Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
Adayların, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.
Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,
Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacak.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
SÖZLÜ MÜLAKAT SONRASI SONUÇLARA İTİRAZ MÜMKÜN OLACAK
Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacak. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak.)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle