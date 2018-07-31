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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
31.07.2018 - 07:04, Son Güncelleme:

O ilin sınırları değişiyor mu? On binlerce imza toplandı

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O ilin sınırları değişiyor mu? On binlerce imza toplandı

Batman il sınırlarının "Batman (Yarasa Adam)" filminin logosuna göre yeniden düzenlenmesi için kampanya başlatıldı.

İsim benzerliği nedeniyle Batman il sınırlarının "Batman" filminin logosuna göre yeniden düzenlenmesi için Change.org'da kampanya başlatıldı. Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan kampanyada, toplanan imzanın 10 bini aştığı öne sürüldü. Güneydoğu Anadolu Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GATOB) Genel Başkanı Hüseyin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın kente hiçbir katkısının olmayacağını söyledi.

Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmayacağını kaydeden Aslan, şunları dile getirdi:

"Son günlerde başlatılan Batman figürü ile Batman haritasının çizilmesi yönündeki çalışmayı sosyal medyada görüyoruz. Bir turizmci olarak bu kampanyanın kent turizmine hiçbir katkısının olmayacağını düşünüyorum. Bizim öncelikle Batman'ın tanıtımını yerinde ve sahada yapmamız lazım. Figürlerle kentin tanıtımında bir yere varılmaz. Hala Hasankeyf'in Mardin'in ilçesi bilen insanlar var."

O ilin sınırları değişiyor mu On binlerce imza toplandı



Kentin haritasını değiştirmekten daha önemli sorunlarının olduğunu aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Batman İl Temsilcisi Sinan Sarı da sosyal medyada paylaşılan Batman haritasının Batman filminin figürüne göre değiştirilmesi yönünde taleplerin olduğunu anlattı. Sarı, "Bunun kente bir katkısının olacağını düşünmüyorum. Bundan daha önemli ve güzel konular üzerinde çalışabiliriz. Öncelikle bir turizm lobisi oluşturmamız lazım." dedi.

Esnaf Adnan Baytar, "Bunca sorunumuz varken Batman'ın harita üzerindeki şekli şemaili çok da önemli değil. Bunu düşünecek durumda değiliz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bünyamin Beyca da "Kampanyanın umarım Batman için bir faydası olur." ifadelerini kullandı.

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