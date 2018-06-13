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    O ili sel vurdu! Kahreden ölümler

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen sel esnasında bir binanın bodrum katını su bastı. İçeride bulunan anne ve 2 çocuğu boğuldu.

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    • Sel felaketi can aldı
    • Sel felaketi can aldı
    • Sel felaketi can aldı
    • Sel felaketi can aldı

    Öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, kent merkezindeki bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Şehir merkezinde rögarların taşması sonucu sel sularına kapılan bir kişi, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.  Park halindeki bir otomobil de uzun süre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabildi.

    ANNE VE İKİ ÇOCUĞU BOĞULDU

    Merkez Oniki Şubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın kaldırım seviyesindeki girişinde yer alan eve sel suları doldu. Bu sırada içeride olan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt (10) ve Ali Osman (4) kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incemesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve fen işleri ekipleri, tıkanan rögarların açılması için çalışma başlattı.

    Evlerini sel bastı, anne ve çocukları boğuldu Kahramanmaraş'ta bir anne ile 2 çocuğu sel sularının bastığı evlerinde boğularak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi, Akçakoyunlu Mahalesi'nde kaldırım seviyesinin altındaki evi sel suları bastı. Bu sırada evde bulunan anne Fatma Uşak ve çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak evden çıkamadı. Komşularının fark ederek yardımına koştuğu anne ve çocuklarından biri boğularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
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    VALİ ÖZKAN: SABIRLAR DİLİYORUM

    Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.  Vali Özkan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kahramanmaraş'ın çok kısa zamanda şiddetli yağışa maruz kaldığını ve bazı mahallelerde su baskınları oluştuğunu belirterek, "Üç kardeşimiz sele maruz kalmak suretiyle vefat etmiş durumda. Mekanları cennet olsun, sabır diliyorum." dedi.

    Belediye Başkanı Erkoç da gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi.

    Etiketler: Bodrum , son dakika , haberler
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