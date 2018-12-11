O ilde fırtına etkisini arttırdı! Direğe sarıldı
Mersin'de saatte 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akdeniz'de 2-4 metrelik dalgalar oluştu
Kent merkezinde vatandaşlar, kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk yaşadı. Merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçesinde 2-4 metreye ulaşan dalgalar sahil kesimindeki yollarda su birikintileri oluşmasına yol açtı. Denize açılamayan balıkçılar da teknelerini kıyıya çekti. Rüzgarın bu gece etkisini kaybetmesi beklendiği bildirildi.
Sahil kenarında vakit geçiren grup içerisindeki bir lise öğrencisi, arkasından gelen dalgayı geç fark etti. Yanındaki direğe tırmanan genç, ıslanmaktan kurtulamadı.
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