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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.01.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

O ilde bir ilk! Yerel seçimlerde ilginç başkan adayı

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O ilde bir ilk! Yerel seçimlerde ilginç başkan adayı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 8 yıldır yaşayan ve 1 yıldır Türk vatandaşı olan Rus Anastasia Petrova Çetinkaya, bağımsız belediye başkan adayı oldu.Alanya’da yaşayan ve Ayhan Çetinkaya ile evli olan Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, 'Değişim Sende' sloganıyla Alanya Bağımsız Belediye Başkanı adaylığını açıkladı. Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nde adaylığı açıklayan Anastasia Petrova, 2010 yılında Alanya’ya geldiğini aktardı.

İş ve Proje Geliştirme Uzmanı Petrova Çetinkaya, "Alanya mükemmel bir şehir ve inanılmaz potansiyeli var. Türkiye bana çok şey verdi, şimdi geri ödeme ve hizmet etme zamanı. Alanya’yı büyük bir turizm merkezi ve iyileştirmek yapmak zorundayız. Alanya’da birkaç problem olduğunu düşünüyorum. Onları çözüme kavuşturmamız lazım. Bu yüzden başkan adayı oldum. Alanya’da yaşayan herkes için bu şehri daha iyi yaşanılır şekle getirmek zorundayız" dedi.

Bir gazetecinin ‘yabancı olmanın zorluklar getirebileceğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna yanıt veren Çetinkaya, zor olacağını düşünmediğini belirtti. Çetinkaya, "Başkan adaylığımı Türk vatandaşı olarak yapıyorum. Benim tecrübem, sağlam bir ekibim ve vizyonum var. Bu yüzden bizim risk avantajımız yok. Alanya için çalışıyoruz ve Alanya için çalışacağız" diye konuştu.

"Bugünden sonra projelerimizi açıklamaya başlayacağız"

Projelerinde de bahseden Çetinkaya şunları söyledi:

"Bizim programımızda 3 ana nokta var. İyileştirme, verimlilik ve puanlama şeklinde. En kısa zamanda bizim sosyal medya hesaplarımızda biz projelerimizle ilgili açıklama yapmaya başlayacağız. Bizim en az 40’tan fazla projelerimiz var. Seçime katılmak yeni bir fikir değil. Yaklaşık 3 senedir şehirde olmayan projeleri ve hizmetleri hazırlıyoruz. Bugünden sonra projelerimizi açıklamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Anastasia Petrova Çetinkaya

1983 yılında Rusya'nın kuzeyinde yer alan Murmansk şehrinde doğdu. Çeşitli platformlarda Alanya tanıtımına büyük katkı sağladı. Norveç ve Rusya'da iki üniversite bitiren Petrova, 5 dili akıcı şekilde konuşuyor. Oslo Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Çetinkaya, asıl mesleği olan Proje ve İş Geliştirme Uzmanlığı'nın yanı sıra uzun süre gazetecilik de yaptı.

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