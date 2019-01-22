O ilde 24 saat su kesintisi yaşanacak | Sular ne zaman gelecek?
Türkiye’nin farklı illerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'de İZSU çalışmaları nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri kapsamında Narlıdere ilçesinde 1 gün boyunca su olmayacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) , 23 Ocak 2019 su kesintisine dair açıklamada bulundu.
İzmir’in Narlıdere ilçesinin bazı mahallelerinde 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak. İZSU Genel Müdürlüğü, Narlıdere İnönü Pompa İstasyonu’nda yenileme yapacak. Bu nedenle 23 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 ile 24 Ocak Perşembe 09.00 arasında Narlıdere Atatürk Mahallesi ile 2. İnönü Mahallesi’nin tamamında, Çamtepe ve Ilıca Mahallesi’nin bir kısmında su kesintisi uygulanacak.
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