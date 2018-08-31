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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
31.08.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Sayıları her gün artıyor... Esnaf ve vatandaş tepki gösterdi

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İstanbul’da yabancı dilde tabelaların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Fatih’te işletmelerin birçoğunun tabelasında, zorunlu olmasına rağmen Türkçe yer almıyor. 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar" standardı 19 Mart 2018 tarihli Teknik Kurulda kabul edilerek TS 13813" standart numarası ile yayınlanmıştı. Bu karara göre reklam, tabela ve tanıtımlarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştı. Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmişti. Ancak İstanbul’da büyükşehir ve yerel yönetimlerin tüm uyarı ve cezai işlemlerine rağmen birçok işletme bu kurallara uymuyor. Kural ihlali yapanların başında Arap sermayeli işyerleri geliyor. Özellikle Fatih’te son 2 yılda açılan Arap sermayeli şirketlerin neredeyse tamamının tabelası Arapça

Sayıları her gün artıyor... Esnaf ve vatandaş tepki gösterdi



"YABANCI ESNAF DA KURALA UYMALI"

Fatih Aksaray’da 10 yıldır işletmecilik yapan Tahir Sarı, son yıllarda giderek artan Arapça tabelalardan şikayetçi. Yabancı esnafın da kurallara uyması gerektiğini belirten Sarı,Belediyenin uyguladığı bir sistem vardı. Bizim daha önceki tabelamız çok büyüktü. Belediyenin talebi üzerine tabelamızı sökmek zorunda kaldık. Fakat biz yapmamıza rağmen halen birçok yerde tabelalar devam ediyor. Aksaray çevresinde Arapça tabelalar almış başını gidiyor. Yusufpaşaya gittiğinizde Türkçe tek bir tabela göremezsiniz" şeklinde konuştu.

Sayıları her gün artıyor... Esnaf ve vatandaş tepki gösterdi


TÜRKÇE OLMASI GEREKİR"

Arapça bilmedikleri için tabelalarda ne yazdığını okuyamayan vatandaşlar da kuralların uygulanması gerektiğini savunuyor. O vatandaşlardan biri olan İbrahim Özdemir,Anlamadığım için tabelaları okuyamıyoruz. Bunların Türkçe olması gerekiyor. Nereye baksak Arapça tabela var. Türkçe tabela kalmadı. Biz tabelaların Türkçe olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sayıları her gün artıyor... Esnaf ve vatandaş tepki gösterdi

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